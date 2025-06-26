نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتقادات مستمرة من الملكي.. الاتحاد الإسباني يطيح بقيادة التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة وُصفت بأنها جزء من "عملية تحديث شاملة"، أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) عن إعادة هيكلة القيادة الفنية للجنة الحكام (CTA)، وذلك ضمن استراتيجية إصلاحية تستهدف تطوير منظومة التحكيم في البلاد.

وقرر الاتحاد، برئاسة رافائيل لوزانو، إقالة رئيس اللجنة الفنية للحكام، لويس ميدينا كانتاليخو، من منصبه بعد 4 سنوات قضاها على رأس الجهاز التحكيمي الإسباني. ولم يكن ميدينا الوحيد المغادر، إذ شملت القرارات أيضًا الإطاحة بكلٍ من:

كارلوس كلوس جوميز رئيس منظومة تقنية الفيديو المساعد (VAR)

روبينيوس بيريز مساعد رئيس اللجنة

ونواب اللجنة: ليسيما لوبيز، جونزاليس فاسكيز، ولينزوندو كورتيس

وأكد الاتحاد أن هذه القرارات جاءت بعد توصيات مجموعة العمل المكلفة بإصلاح منظومة التحكيم، والتي تضم ممثلين عن الحكام، والأندية المحترفة، وهيئات الاتحاد المختلفة، بهدف الدخول في "مرحلة جديدة" تعكس طموحات التغيير والشفافية.

صدامات متراكمة.. والريال في الصورة

وتأتي إقالة ميدينا في ظل علاقات متوترة مع عدة أطراف في المشهد الكروي الإسباني، أبرزها ريال مدريد، الذي طالب مرارًا وتكرارًا برحيله عبر تقارير إعلامية وتلفزيون النادي الرسمي، الذي لم يتوقف عن توجيه الانتقادات لأداء الحكام في مباريات الفريق الملكي.

ورغم أن ميدينا حاول خلال ولايته الدفاع عن استقلالية ونزاهة الحكام، لا سيما في قضية "نيجريرا" التي طالت نادي برشلونة، فإن ذلك لم يكن كافيًا لحمايته من ضغوط الإعلام والأندية.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن التفاهم بين ميدينا ورئيس الاتحاد الحالي لوزانو كان شبه معدوم، وهو ما عجّل باتخاذ القرار، خاصةً أن ميدينا جاء إلى المنصب عام 2021 بترشيح مباشر من الرئيس السابق للاتحاد، لويس روبياليس.