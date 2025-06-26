الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن نادي النصر السعودي رسميًا تجديد عقد نجمه وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليواصل “الدون” مسيرته مع “العالمي” حتى عام 2027، ويأتي هذا الإعلان ليضع حدًا للتكهنات التي دارت حول مستقبل اللاعب، وليؤكد التزام رونالدو بمشروعه الكروي في الملاعب السعودية.

مفاجاة.. نادي النصر السعودي يعلن تجديد عقد الأسطورة كريستيانو رونالدو حتى عام 2027

انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير 2023، في صفقة تاريخية وقد أحدث منذ ذلك الحين تأثيرًا كبيرًا في تعزيز حضور الدوري السعودي على الساحة العالمية، وفي تصريحات سابقة، أكد النجم البرتغالي عزمه الاستمرار مع النصر ومواصلة رحلته الكروية في المملكة، وقد نشر الحساب الرسمي لنادي النصر على منصة “إكس” مقطع فيديو لرونالدو يعلن فيه “النصر إلى الأبد”، مؤكدًا بذلك ولاءه للنادي وجماهيره، ويسعى رونالدو البالغ من العمر 40 عامًا، إلى تحقيق المزيد من الإنجازات مع النصر، بما في ذلك هدفه بالوصول إلى 1000 هدف في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات، كما يطمح للمشاركة مع منتخب بلاده البرتغال في كأس العالم 2026.

إنجازات كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

منذ انضمامه إلى النصر، سجل كريستيانو رونالدو 93 هدفًا، مما يعكس مساهمته الكبيرة في أداء الفريق، يمثل تجديد هذا العقد خطوة مهمة للنصر، مؤكدًا طموحات النادي في مواصلة المنافسة على أعلى المستويات وتعزيز مكانته في المشهد الكروي العالمي.