نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلامه يتفقد تشطيبات ملاعب الاتحاد السكندرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ صباح اليوم أعمال تشطيب خمس ملاعب ضمن الإنشاءات الجديدة بالمرحلة الثانية لفرع نادى الاتحاد السكندرى بسموحة.

وحرص محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى على تفقد أعمال التشطيبات للاطمئنان على سير العمل بانتظام.

و تقدر مساحة المرحلة الثانية للمشروع بـ 8.5 فدان ليصل إجمالي مساحة فرع النادى بسموحة إلى 13.5 فدان.

و من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية "ملاعب اكليرك - حمامات سباحة - صالة مغطاة –مساحات خضراء- العاب اطفال- كافيتريات – والعديد من المنشآت الرياضية الأخرى ".





و أوضح محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية حرصين كل الحرص على تقديم الدعم والمساندة من أجل إنجاز هذا المشروع الهام.

وأضاف محمد سلامه أن هدف الجميع داخل مجلس إدارة النادى العمل على أستكمال هذا المشروع لكى يكون تتويجًا للمجهودات الكبيرة التي محمد مصيلحى فى هذا الملف.

