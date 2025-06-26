كريستيانو رونالدو يعلق على تجديد عقده مع النصر

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أحمد جودة - القاهرة - علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي "إكس" على تجديد عقده بشكل رسمي مع النصر السعودي.

أول تعليق من رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر

وكان قد أعلن النصر السعودي اليوم الخميس عن تمديد التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ووقع رونالدو عقدًا مع النادي السعودي صباح اليوم الخميس في حضور عبدالله الماجد رئيس مجلس إدارة النصر لمدة موسمين، وتحديدًا حتى يونيو 2027.

وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يبدأ فصل جديد، نفس الشغف، نفس الحلم، لنصنع التاريخ معًا".

وانتقل الأسطورة البرتغالية إلى صفوف النصر في يناير 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وقدم كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 عامًا موسمًا استثنائيًا مع العالمي، حيث خاض مع الفريق 39 مباراة بكافة المسابقات سجل 33 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة.