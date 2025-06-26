نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يدخل سباق التعاقد مع ظهير روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الأندية السعودية سعيها لتدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث دخل نادي النصر بقوة في سباق ضم الظهير الإسباني أنخيلينو من روما، وذلك بعد تعثر انتقاله إلى الهلال في اللحظات الأخيرة. روما، الساعي لتحقيق مكاسب مالية تخفف من ضغط لوائح اللعب المالي النظيف، مستعد للتخلي عن اللاعب مقابل 20 مليون يورو.

إلى جانب النصر، أبدى كل من سندرلاند وأتلتيكو مدريد اهتمامًا باللاعب، بينما يضع نادي روما عينه على دي كويبر لاعب كلوب بروج بديلًا محتملًا، وقد أعطى الأخير موافقته المبدئية على الانتقال إلى العاصمة الإيطالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن نادي القادسية السعودي يستهدف هو الآخر الجناح الإيطالي ريكاردو أورسوليني لاعب بولونيا، ويجهز عرضًا ماليًا مغريًا يتراوح بين 25 و28 مليون يورو للنادي، إضافة إلى راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو صافية للاعب، علمًا أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2027.

وفي سياق متصل، أجرى النادي أيضًا محادثات جديدة مع المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي، لكن راتبه المرتفع في بيشكتاش (6 ملايين يورو سنويًا) يُعد عائقًا، في حين يُفكّر بولونيا بتقديم عرض أقل يبلغ نحو 2 مليون يورو.

في الوقت ذاته، يواصل نادي روما متابعة صفقة الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الأهلي السعودي، الذي عرض خدماته على المدرب غاسبيريني.

كيسيه، الذي يتقاضى حاليًا 12 مليون يورو سنويًا، أبدى استعداده لتخفيض راتبه إلى النصف وتمديده على عدة سنوات لتسهيل انتقاله. ويُقدّر سعر بطاقة اللاعب بنحو 14 مليون يورو، بانتظار تسارع المفاوضات مطلع يوليو (تموز)، موعد ترتيب روما لحساباته المالية.

من جهة أخرى، نفى الحارس البرازيلي إيدرسون، حامي عرين مانشستر سيتي، الشائعات التي ربطته بالنصر السعودي، مؤكدًا: «مستقبلي هنا. بعض الأصدقاء يرسلون لي الكثير من الأخبار، لكن 99 في المائة منها كاذبة». وينتهي عقد إيدرسون مع السيتي في 2026، وقد أثيرت تساؤلات مؤخرًا حول رحيله نحو السعودية، إلا أن تصريحاته الأخيرة حسمت الجدل بشكل قاطع.