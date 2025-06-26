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أحمد جودة - القاهرة - الوداد × العين بث مباشر بدون "تشفير" | كأس العالم للأندية 2025

شاهد بالبث المباشر الوداد اليوم.. مشاهدة الوداد × العين بث مباشر دون "تشفير" | كأس العالم للأندية 2025.. مع إسدال الستار على دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، تتجه أنظار جماهير الكرة العربية إلى صدام عربي مرتقب يجمع بين الوداد الرياضي المغربي والعين الإماراتي، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، وذلك مساء الخميس 26 يونيو 2025، على ملعب أودي فيلد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الرغم من خروج الفريقين رسميًا من البطولة، إلا أن اللقاء لا يزال يحظى باهتمام جماهيري واسع، نظرًا لطابع الندية والشرف في ختام المشاركة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق انتصار معنوي يُنهي به رحلته المونديالية بصورة مشرفة

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الوداد والعين من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

٩موعد مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025

تقام مباراة الوداد الرياضي المغربي والعين الإماراتي مساء الخميس الموافق 26 يونيو 2025، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، وتحديدًا من المجموعة السابعة التي تضم أيضًا مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتضن اللقاء المرتقب ملعب "أودي فيلد" في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستضيف عددًا من مباريات البطولة التاريخية التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم.

موقف الوداد والعين في المجموعة السابعة

يخوض فريقا الوداد الرياضي المغربي والعين الإماراتي هذه المباراة بعد خروجهما رسميًا من سباق التأهل إلى الدور التالي، حيث يحتلان المركزين الثالث والرابع في ترتيب المجموعة السابعة دون أي نقاط.



وخسر الوداد في الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي بنتيجة (0-2)، ثم سقط في الجولة الثانية أمام يوفنتوس بنتيجة (1-4). أما العين الإماراتي، فقد تعرض لخسارة قاسية أمام يوفنتوس بخماسية نظيفة، قبل أن يخسر مجددًا أمام السيتي بسداسية نظيفة.

وبالتالي، يدخل الفريقان المباراة بحثًا عن فوز شرفي ومعنوي لحفظ ماء الوجه، واختتام مشاركتهما بنتيجة إيجابية، خاصة أنها مواجهة عربية خالصة تحظى باهتمام جماهيري واسع في المنطقة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والعين والبث المباشر

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن عن نقل المباراة عبر شاشاتها، لكن يمكن مشاهدة اللقاء ببث مباشر مجاني عبر الإنترنت من خلال منصة DAZN البريطانية، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم للأندية 2025 بجودة عالية وبتعليق عربي.

ويتولى التعليق على المواجهة المعلق محمد الشاذلي.

أبرز نجوم الوداد والعين في اللقاء المرتقب

يدخل الوداد الرياضي المغربي اللقاء معتمدًا على:

السوري عمر السومة

النجم المخضرم نور الدين أمرابط

فيما يعول العين الإماراتي على:

المغربي سفيان رحيمي

التوجولي لابا كودجا

المدافع المصري رامي ربيعة

ورغم الخروج المبكر، يتوقع أن يقدم الفريقان عرضًا قويًا لإثبات الذات.