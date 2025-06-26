ماذا يحتاج الهلال السعودي للتأهل إلى الدور القادم في كأس العالم للأندية؟

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مبارياته مع نظيره فريق باتشوكا المكسيكي اليوم الخميس الموافق 26 الجاري في لقاء منتظر وحاسم بينهم بستاد جيوديس بارك ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد باتشوكا

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السعودي ضد باتشوكا فجر الجمعة في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 5:00 بتوقيت أبوظبي.

ماذا يحتاج الهلال للتأهل؟

يحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إلى الفوز أمام باتشوكا المكسيكي ولكن يشترط عدم تعادل ريال مدريد الإسباني مع ريد بول سالزبورج بنتيجة أكثر من هدف لهدف حيث إذا تعدى التعادل 1/1 يخرج الزعيم أمام عند انتهاء المباراة بنتيجة 0/0 أو 1/1 يتأهل الأزرق مباشرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وباتشوكا

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4