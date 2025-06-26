نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. النصر يعلن تمديد التعاقد مع كريستيانو رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عن تمديد التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

رونالدو مستمر مع النصر حتى يونيو 2027

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن رونالدو وقع عقدًا مع العالمي لمدة موسمين، وتحديدًا حتى يونيو 2027.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر «إكس» فيديو لرونالدو معلقًا: "القصـة تستمـر مع قائد النصر التاريخي".

وانضم الأسطورة البرتغالية إلى صفوف النصر في يناير 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وقدم كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 عامًا موسمًا استثنائيًا مع العالمي، حيث خاض مع الفريق 39 مباراة بكافة المسابقات سجل 33 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة.