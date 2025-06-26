نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية مشاهدة مباراة الهلال ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية عن كيفية مشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد نظيره فريق باتشوكا المكسيكي اليوم الخميس الموافق 26/6/2025 في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد جيوديس بارك ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد باتشوكا

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السعودي ضد باتشوكا فجر الجمعة في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 5:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وباتشوكا

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4