نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصة مستمرة.. كريستيانو رونالدو يجدد عقده مع النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، استمرار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ضمن صفوف الفريق الكروي الأول.

النصر يعلن تجديد عقد رونالدو

نشر حساب النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو ترويجي للإعلان عن تجديد عقد كريستيانو رونالدو وبقائه رفقة الفريق العاصمي.

وقال رونالدو خلال فيديو إعلان تجديد عقده لمدة موسمين: “النصر إلى الأبد”.

ونجح النصر، في حسم ملف التجديد مع رونالدو، والذي ينتهي عقده القديم في 30 يونيو الجاري.

ويواصل رونالدو، مشواره بقميص النصر؛ والذي ارتداه خلال يناير 2023 قادمًا في صفقة انتقال حر بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد.