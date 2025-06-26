نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة يوفنتوس تستفز مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعل النجم الشاب كينان يلديز، مهاجم يوفنتوس، الأجواء قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية، بتصريحات اعتبرها الكثيرون استفزازية لجمهور الفريق الإنجليزي.

تصريحات مثيرة للجدل

وفي مقابلة مع شبكة DAZN، سُئل يلديز عما إذا كان يتوقع الفوز على مانشستر سيتي، ليجيب ضاحكًا: "انتصارنا هو الأمر الطبيعي والمتوقع."

تصريح أثار ضجة كبيرة بين جماهير السيتي على مواقع التواصل، حيث اعتبروه تقليلًا من شأن فريقهم، الذي يُعد أحد أقوى الأندية على الساحة العالمية في السنوات الأخيرة.

رد مدرب السيتي

من جانبه، لم يتأخر المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الرد، حيث قال: "يوفنتوس دائمًا فريق قوي جدًا. كنا نواجههم حتى في أسوأ فتراتنا، ولم نتمكن من تحقيق الفوز. الوضع لا يختلف كثيرًا الآن."

موعد المواجهة

تُقام المباراة مساء الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "هارد روك" في ميامي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة. وتُبث المواجهة حصريًا عبر شبكة DAZN، الناقل الرسمي للبطولة عالميًا.

الجماهير تترقب قمة أوروبية بطابع عالمي، وسط أجواء مشحونة وتصريحات مشتعلة.