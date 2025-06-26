نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل أبو علي: الاستقرار المالي أولوية وتوأمة مع المريخ قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء ودية جمعت بين رئيس مجلس إدارة النادي المصري، كامل أبو علي، وعدد من الإعلاميين الرياضيين، كشف العديد من الخطط الطموحة والمبادرات الجاري العمل عليها للنهوض بالنادي العريق، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة إدارية واستثمارية تعزز من مكانة المصري على الساحة الرياضية.

وأكد أبو علي أن إدارة النادي تسعى لتوفير موارد مادية ثابتة تفي بجزء من المتطلبات المتزايدة للنادي، معتبرًا أن الاستقرار المادي هو البداية الحقيقية لأي طريق نحو النجاح، لا سيما في ظل الارتفاع "المخيف" في ميزانيات الأندية المصرية، ما يفرض ضرورة تكاتف الجميع لدعم الأندية الشعبية، وعلى رأسها النادي المصري.

وأشار أبوعلي إلى الدور الفعال الذي تقوم به لجنة تطوير المنشآت، مشيدا بكفاءتها، ومعلنا عن سعي النادي لإنشاء ثلاثة مشروعات استثمارية جديدة، مع التوجه نحو تكوين مجلس خاص بإدارة استثمارات النادي، بهدف تعظيم الموارد وتنمية البنية الاقتصادية للنادي.

وفيما يخص الملف المالي، أوضح أبو علي أن الإدارة نجحت في سداد كافة ديون النادي، كما تم صرف مستحقات اللاعبين بالكامل، في خطوة تهدف لترسيخ الاستقرار داخل صفوف الفريق الأول.

وأضاف: "نسعى لفرض قدر من السرية على ملف الصفقات الجديدة"، مشيرًا إلى أنه مطمئن تمامًا على الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

أشاد رئيس النادي بفكرة لجنة الحفاظ على تراث النادي المصري، معتبرا إياها من المبادرات الرائعة التي تليق بتاريخ النادي العريق، كما أعلن عن اتفاق مبدئي لعقد توأمة مع نادي المريخ السوداني، مع تأكيده على ترحيب إدارة النادي بالتعاون مع كافة أندية محافظة بورسعيد.

وفي ختام تصريحاته، وجه أبو علي الشكر للواء محب حبشي على ما قدمه من دعم كبير للنادي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى موافقة الإدارة على إقامة معسكر مغلق للفريق في تونس استعدادًا للموسم الجديد، مؤكدا في الوقت ذاته أن الإدارة منفتحة على النقد البناء من الجماهير وتضع آراءهم محل تقدير واحترام دائمين.

