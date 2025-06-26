نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشابي ألونسو يبدأ تقييماته في ريال مدريد.. رسائل صارمة ودعم معنوي لراوول أسينسيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ المدرب الإسباني تشابي ألونسو في استخلاص أولى استنتاجاته بعد قيادته ريال مدريد في مباراتين أمام الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي، ضمن استعدادات الفريق لكأس العالم للأندية. وكانت أبرز ملاحظاته تتعلق بالأداء المتذبذب للمدافع الشاب راوول أسينسيو، الذي ارتكب أخطاء فادحة في المباراتين.

في اللقاء الأول، تسبب أسينسيو في ركلة جزاء بعدما جذب أحد لاعبي الخصم داخل منطقة الجزاء، رغم أن الأخير لم يكن في موقف تهديفي. وفي المباراة الثانية، تلقى بطاقة حمراء بعد تدخل غير مبرر آخر، ما تسبب في لعب الفريق منقوص العدد. هاتان اللقطتان دفعتا تشابي ألونسو للتدخل شخصيًا.

حديث حاسم مع دعم كامل

أجرى المدرب الباسكي حديثًا صريحًا مع أسينسيو، شرح له خلاله مدى خطورة الأخطاء التي ارتكبها، وضرورة تجنبها في المستقبل، خصوصًا في بداية المباريات. وفي الوقت ذاته، أكد له دعمه الكامل، مشددًا على أن النادي وزملاءه في الفريق يثقون بإمكاناته. أسينسيو من جانبه أبدى ندمه الكامل، واعترف بمسؤوليته عمّا حدث.

ولم يتأخر اللاعب في نشر رسالة اعتذار عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لاقت دعمًا علنيًا من زميله فيديريكو فالفيردي، في تأكيد على تضامن اللاعبين معه وإيمانهم بقدراته.

قرارات وتقييمات مرتقبة

وبعد إغلاق ملف أسينسيو، يواجه ألونسو جملة من القرارات الحاسمة في ما يخص مستقبل عدة لاعبين داخل الفريق:

غونزالو: يقدم مستوى رائعًا في الفترة التحضيرية، لكن مع عودة كيليان مبابي وإندريك، قد يجد نفسه خارج حسابات التشكيلة الأساسية، ما يستدعي مناقشة وضعه للموسم المقبل.

فران غارسيا: أظهر مردودًا جيدًا في المباريات الأخيرة، إلا أن حسم صفقة ألفارو كاريراس قد يغيّر وضعه. اللاعب يتنافس مع فيرلان ميندي على مركز الظهير الأيسر، وقد يكون أحدهما ضمن قائمة الراحلين المحتملين هذا الصيف.

أندري لونين: رغم التزامه التام في التدريبات، إلا أن تشابي يدرك صعوبة منحه دقائق لعب كافية في ظل وجود تيبو كورتوا. المدرب ينوي الاجتماع بالحارس الأوكراني لشكره على جهوده ومناقشة مستقبله.