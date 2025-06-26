نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديات مستقبلية بشأن مشاركة صفقة ريال مدريد الجديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - واصلت إدارة ريال مدريد، بقيادة فلورنتينو بيريز، تحركاتها النشطة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة التجديد الجيلي التي تسارعت وتيرتها بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية. فبعد التعاقد مع دين هويخسن وترينت ألكسندر-أرنولد، يقترب النادي من ضم ألفارو كاريراس لتدعيم الجبهة اليسرى، رغم أن المفاوضات مع بنفيكا ما تزال تشهد صعوبات غير متوقعة.

وفي سياق متصل، أعلن ريال مدريد رسميًا عن ثالث صفقاته الصيفية، بضم النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتوونو، لاعب نادي ريفر بليت. وكان اسم ماستانتوونو قد طُرح للمرة الأولى على طاولة الإدارة المدريدية في أغسطس 2024، واقتربت حينها الصفقة من الاكتمال قبل أن تتوقف فجأة وتبدو وكأنها طويت نهائيًا.

لكن الواقع جاء مخالفًا للتوقعات، فعاد اسم اللاعب بقوة إلى الواجهة في سوق الانتقالات الصيفي 2025، وسط تحركات من باريس سان جيرمان لاستغلال تراجع اهتمام الريال وخطف الصفقة. إلا أن تلك المحاولات دفعت إدارة "فالديبيباس" للتدخل السريع وحسم التوقيع.

صفقة خاطفة وقرار حاسم من اللاعب

فور علمه باهتمام ريال مدريد، لم يتردد ماستانتوونو في تجاهل عروض باريس سان جيرمان وفضّل ارتداء القميص الملكي، مقتنعًا بأن مستقبله في "البرنابيو" أكثر إشراقًا. ورغم الآمال الكبيرة المعلقة عليه، فإن حجز مكان أساسي في تشكيل ريال مدريد لا يزال غير مضمون، كما يوضح مثال النجم التركي الشاب أردا غولر.

خيار الإعارة مطروح... ودورتموند يترقب

في ظل ازدحام قائمة خط الوسط، بدأت إدارة ريال مدريد تلقي طلبات من أندية أوروبية كبرى بشأن إعارة ماستانتوونو لاكتساب الخبرة. وإذا لم يحصل على فرصة للمشاركة منذ بداية الموسم، يُعد بوروسيا دورتموند أبرز الأندية المهتمة باستعارته خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل.

وقد أبلغ النادي الألماني ريال مدريد باستعداده الكامل لاحتضان اللاعب ومنحه دقائق لعب كافية، بشرط أن يظل هامش مشاركته في الموسم 2025-2026 محدودًا داخل "الميرينغي".

حلم المونديال في الميزان

أي قرار بشأن مستقبل ماستانتوونو لن ينعكس فقط على مسيرته مع ريال مدريد، بل قد يؤثر أيضًا على فرصه في الانضمام إلى قائمة منتخب الأرجنتين المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة. فرغم إشادة المدرب ليونيل سكالوني بإمكاناته، إلا أن غياب دقائق اللعب قد يُضعف من حظوظه في التواجد ضمن "التانغو" في المحفل العالمي.

