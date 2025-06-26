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أحمد جودة - القاهرة - مانشستر سيتي × يوفنتوس بث مباشر بدون "تشفير" | كأس العالم للأندية 2025

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × يوفنتوس بث مباشر دون "تشفير" | كأس العالم للأندية 2025.. في واحدة من أقوى مواجهات بطولة كأس العالم للأندية 2025، يترقب عشاق كرة القدم العالمية والعربية، لقاء القمة المرتقب بين يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يجمع بين عملاقين من عمالقة الكرة الأوروبية، ويشهد حضورًا عربيًا لافتًا بفضل تألق النجم المصري عمر مرموش في صفوف السيتي، ومشاركة مواطنه في صفوف "السيدة العجوز".

المباراة، التي تعد حاسمة لتحديد صدارة المجموعة السابعة، تقام على ملعب "كامبنج وورلد" في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في البطولة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا وتستمر حتى 13 يوليو 2025.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي ويوفنتوس من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم في كأس العالم للأندية 2025

موعد مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس في كأس العالم للأندية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية مساء الخميس 26 يونيو 2025 نحو واحدة من أقوى مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يلتقي فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في صدام مرتقب على أرضية ملعب كامبنج وورلد في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن مباريات المجموعة السابعة التي شهدت إثارة كروية كبيرة منذ انطلاقتها.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

ستبث المباراة المرتقبة مجانًا عبر شبكة DAZN البريطانية، المالكة الحصرية لحقوق بث جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025، حيث تتيح الشبكة بثًا مباشرًا بجودة عالية، وبالعديد من اللغات حول العالم، وذلك بموجب اتفاق رسمي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما يمكن مشاهدة المباراة بث مباشر مجانًا عبر الإنترنت من خلال المنصة الرسمية لشبكة DAZN، دون الحاجة لاشتراكات مدفوعة.

ترتيب المجموعة السابعة قبل المباراة

شهدت الجولة الأولى والثانية تفوقًا واضحًا للفريقين، إذ سجّلت نتائج كبيرة ومقنعة أمام خصميهما في المجموعة:

الفريق النقاط لعب فاز خسر له عليه يوفنتوس 6 2 2 0 9 1 مانشستر سيتي 6 2 2 0 8 0 الوداد المغربي 0 2 0 2 1 6 العين الإماراتي 0 2 0 2 0 11

وقد ضمن الفريقان التأهل إلى دور الـ16، بينما ودّع الوداد والعين البطولة رسميًا، لتتحول المواجهة بين السيتي واليوفي إلى معركة على الصدارة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: نونيز، دياز، غفارديول، آيت نوري

الوسط: رودري، ريندرز، سافينيو، فودين

الهجوم: مرموش، هالاند

تشكيل يوفنتوس المتوقع

حراسة المرمى: دي غريغوريو

الدفاع: سافونا، كيلي، كالولو، كوستا

الوسط: ثورام، ماكيني، كامبياسو، كونسيساو

الهجوم: يلديز، كولو مواني

أبرز نجوم المواجهة

عمر مرموش: النجم المصري المتألق في صفوف مانشستر سيتي.

إرلينغ هالاند: هداف الفريق السماوي ولاعب الحسم الأول.

فرانسيسكو كونسيساو: الموهبة البرتغالية الشابة التي تضيء صفوف اليوفي.

كولو مواني: المهاجم الفرنسي الخطير الذي يعول عليه البيانكونيري لحسم اللقاء.

أهمية المباراة والصدارة

رغم ضمان التأهل، إلا أن صدارة المجموعة تمنح المتصدر أفضلية على الورق في مواجهات دور الـ16، حيث من المرجح أن يواجه وصيفًا من مجموعة أخرى، ما يجعل الصراع على المركز الأول مصيريًا في سياق البطولة.