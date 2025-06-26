نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ليفربول يعلن التعاقد مع المجري ميلوش كيركيز رابع صفقاته الصيفية استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي ليفربول الإنجليزي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تدعيم صفوفه بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أعلن رسميًا اليوم، الخميس 26 يونيو 2025، تعاقده مع الظهير الأيسر الدولي المجري ميلوش كيركيز، قادمًا من صفوف بورنموث، في صفقة تعد الرابعة للنادي هذا الصيف.

ليفربول يعلن التعاقد مع المجري ميلوش كيركيز

وأصدر ليفربول بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله ضم كيركيز بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح في مركز "أكسا"، ليتم توقيع العقود بشكل رسمي، ويبدأ اللاعب مشواره مع "الريدز" في مركز الظهير الأيسر.

أول تصريحات كيركيز بعد الانضمام إلى ليفربول

أعرب اللاعب المجري عن سعادته الكبيرة بارتداء قميص ليفربول، حيث صرح للموقع الرسمي للنادي قائلًا: "إنه لشرف عظيم أن أنضم إلى واحد من أكبر الأندية في العالم، أنا في غاية السعادة ومتحمس للغاية لهذه الخطوة في مسيرتي."

وأضاف: "سأبذل كل ما في وسعي للفوز بالألقاب، وتسجيل الأهداف على ملعب أنفيلد. لا أطيق الانتظار حتى أسمع صوت الجماهير في المدرجات."

وختم حديثه برسالة مؤثرة إلى جماهير الريدز: "أشكر الجميع على الحب والدعم الذي تلقيته منذ لحظة ارتباط اسمي بالنادي. أعدكم أن أقدم كل ما لدي لأجل هذا القميص."