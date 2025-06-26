نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فالنسيا يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رغم انشغال ريال مدريد حاليًا بمنافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، فإن سوق الانتقالات لا يهدأ، حيث يستمر النادي الملكي في استقبال عروض ومقترحات من أندية ووكلاء لاعبين.

وفي تصريحات سابقة، شدد المدرب تشابي ألونسو على أن تركيزه ينصب بالكامل على الحاضر وليس المستقبل، قائلًا:"الوقت ليس مناسبًا للحديث عن الصفقات، بل عن الفريق الحالي. أتعرف على اللاعبين وأساعدهم على السير في الطريق الصحيح، وإن أخطأنا نصحح المسار. في بعض الأحيان نحاول فعل الكثير دفعة واحدة، لكن الأولويات مهمة."

هذه التصريحات تعكس رغبة الجهاز الفني في تجنب أي تشتيت خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أنه لن يتم اتخاذ قرارات تتعلق بصفقات الدخول أو الخروج حتى انتهاء البطولة العالمية.

عرض من فالنسيا يتضمن صفقة تبادلية

ورغم ذلك، فقد علم ألونسو بمقترح جديد وصل إلى مكاتب النادي في مدينة فالديبيباس، قادم من نادي فالنسيا الذي يواجه صعوبة في تجديد عقد مدافعه الشاب كريستيان موسكيرا، والممتد حتى يونيو 2026.

في ظل اهتمام ريال مدريد بوضع اللاعب، الذي يحظى بمتابعة دائمة من رئيس الكشّافين جوني كالفات، اقترح نادي فالنسيا إجراء صفقة تبادلية تتضمن انتقال موسكيرا إلى مدريد مقابل ضم أحد مواهب الفريق الملكي.

وتشير التقارير إلى أن فالنسيا أبدى اهتمامًا خاصًا باللاعب الشاب دييغو أغوادو، الذي انضم مؤخرًا إلى قائمة الفريق المسافرة إلى الولايات المتحدة، رغم أنه لم يظهر حتى الآن في أي مباراة رسمية، ما يجعل العرض مغريًا للطرفين.

وبحسب المقترح، فإن فالنسيا سيكون منفتحًا على إتمام الصفقة التبادلية، شريطة أن يدفع ريال مدريد مبلغًا إضافيًا يُقدّر بنحو 10 ملايين يورو مقابل موسكيرا، وهو ما سيخضع لتقييم تشابي ألونسو خلال الأسابيع المقبلة تحضيرًا لموسم 2025-2026.