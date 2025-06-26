نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم مستقبل جراديشار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنه لن يتم السماح للسلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالرحيل مهما كانت الاغراءات المادية.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "جراديشار عنصر هام ومؤثر داخل الفريق، وغير مسموح رحيله أو مناقشة أي عرض مهما كان العرض المادي المقدم".

وأضاف: "من الوارد رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق، خاصةً أنه يمتلك عروض ضخمة في الدوريات الخارجية، وبالتالي لن يتم التفريط في عنصرين أساسيين في آن واحد".

واختتم: "جراديشار سيكون مهاجم الأهلي في الموسم الجديد، وهناك قناعات تامة بقدرات اللاعب، وسنسعى للتدعيم بجانبه وليس مناقشة عروض رحيله".