نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكشف مواعيد كأس السوبر السعودي 2025-2026 بمشاركة الهلال والنصر والاتحاد والقادسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي عن مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2025-2026، والتي ستُقام هذا العام خارج الأراضي السعودية، وتحديدًا في دولة الصين، ضمن خطة تعزيز الانتشار الدولي للبطولات السعودية وتوسيع القاعدة الجماهيرية عالميًا.

وتُعد بطولة كأس السوبر السعودي إحدى البطولات البارزة التي تُفتتح بها منافسات الموسم الكروي الجديد في المملكة، حيث تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لمشاركة نخبة الأندية السعودية ذات التاريخ والنجومية.

نظام البطولة والأندية المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025

تقام بطولة كأس السوبر السعودي بمشاركة أربعة فرق تمثل:

بطل الدوري السعودي

وصيف الدوري

بطل كأس خادم الحرمين الشريفين

وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين

وقد تأهل إلى نسخة هذا الموسم من البطولة كل من:

الهلال – بصفته بطل الدوري.

النصر – وصيف الدوري.

الاتحاد – وصيف كأس الملك.

القادسية – طرف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُشار إلى أن الهلال هو حامل لقب النسخة الماضية 2024-2025، بعد فوزه الكبير على غريمه النصر بنتيجة 4-1، في لقاء ناري استقطب ملايين المشاهدين.

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي 2025-2026

كشف الاتحاد السعودي عن جدول مباريات البطولة التي ستُقام في شهر أغسطس المقبل، وجاءت المواعيد على النحو التالي: