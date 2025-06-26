نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهر همام لـ «دوت الخليج الرياضي»: كرة القدم المصرية تدار بعشوائية.. الأهلي حقق مكاسب متعددة من المونديال.. انظروا إلى قطاعات الناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعددت الأحاديث، وكثرت التساؤلات في الفترة الأخيرة، حول الأداء الفني وما قدمه فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، خاصة بعد توديع المونديال من دور المجموعات.

حوار ماهر همام للفجر الرياضي بشأن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

وتمكن «دوت الخليج الرياضي» من إجراء حوارا صحفيًا مع أحد أبرز لاعبي الأهلي السابقين والمنتخب المصري في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وذلك لمعرفة رأيه في مستوى الأهلي خلال كأس العالم، وما يحتاجه الفريق خلال الفترة المقبلة.

بدأ همام حديثه قائلًا: "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام فريق ميامي الأمريكي وخاصة في الشوط الأول، لكن الفروقات البدنية والخططية لم تكن في صالح الأهلي أمام بالميراس البرازيلي".

وتابع همام: "الأهلي وبورتو قدموا مباراة هجومية لرغبة الطرفين في تحقيق الفوز، كذلك مساندة الجمهور للأهلي في المباراة الأخيرة كان لها أثر إيجابي على مردود الفريق، ومن الواضح أنه كان هناك تركيز واتفاق بين لاعبي الأهلي لتقديم كل ما لديهم في المباراة".

أردف ماهر همام: "تعددت مكاسب فريق الأهلي من البطولة، لعل أبرزها ظهور العديد من الصفقات الجديدة بشكلٍ جيد، كذلك لا بد أن يستعد الأهلي جيدا للبطولات الكبرى، من حيث ثبات التشكيل وتجانس الفريق".

أكد همام: "لا يجب الحكم على المدرب من خلال خوض ثلاث مباريات، يجب أن نشاهده في مباريات أخرى، على الأقل بعد 5 مباريات قادمة، ومن الممكن القول بأن المدرب واللاعبين قدموا 50 بالمئة من إمكانياتهم خلال المونديال".

وصرح ماهر همام خلال حديثه قائلا: "بطولة كأس العالم كشفت الكرة المصرية، والسبب عدم الإهتمام بقطاعات الناشئين، لا بد أن نبدأ من تأسيس الناشئين بأسلوب علمي، لكي نضاهي الفرق الكبرى".

أوضح همام: "الأهلي يحتاج إلى مدافع صاحب قدرات فنية عالية، ومن أسباب وداعه البطولة هو الخط الدفاعي، اللاعب المغربي أشرف داري متذبذب المستوى بسبب كثرة الإصابات، والأفضل على الساحة المحلية اللاعب عمرو الجزار لما يتمتع به من قدرات فنية".

استطرد حديثه قائلا: "مدافع الأهلي لا بد أن يتمتع بقدرات عالية في هذا المكان، ما زلت متواجدا على الساحة داخل دائرة المنافسة رغم غيابي عن الملاعب لمدة 40 عاما، لكن اسمي يذكر طوال الوقت، نظرا لما قدمته، وبالفعل اكتسبت العديد من الخبرات بسبب مواجهتي مع أمام أحرف مهاجمي الكرة المصرية".

بسؤاله عن غضب الجمهور تجاه الشحات ومجدي أفشة تحدث قائلا: "هؤلاء يعدوا من أبناء الأهلي، قدموا الكثير في المواسم الماضية، ونصيحتي إليهم عدم النظر إلى السوشيال ميديا، والتركيز داخل الملعب فقط، من أجل عودة الثقة إليهم مجددا، كذلك أيضا الفريق مقبل على العديد من البطولات، ويحتاج إلى الثنائي بشكل كبير".

وبالحديث عن الثنائي محمد شريف ومصطفى محمد، رد قائلا: "لو همام صاحب القرار، سيكون الأولوية إلى اللاعب مصطفى محمد، نظرا لبعض الأمور، التي من أبرزها اللعب الدولي مع المنتخب، كذلك الاحتراف في الدوري الفرنسي، وصغر سنه".

أبدى همام رأيه في مستوى الفرق العربية قائلا: "يعتبر الأهلي أكثر الفرق تدعيما قبل خوض المونديال، لكن المكاسب المادية للفرق العربية من المشاركة في البطولة، فرصة لإبرام صفقات جيدة، وأتمنى أن يستكمل الهلال مشواره في البطولة".

اختتم حديثه قائلا: "أحد أبرز أسباب تراجع الكرة المصرية، الإهمال في قطاع الناشئين، لا بد من استقطاب مدربين مثقفين وعلى علم في قطاعات الناشئين، نفتقد للعامل البدني والمهاري والخططي بسبب تأسيس الناشئين، كرة القدم المصرية تدار بالعشوائية، ولا يوجد رئيس قطاع ناشئين في مصر لديه استراتيجية تطوير لمدة 5 سنوات قادمة".