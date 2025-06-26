نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة تضرب مانشستر سيتي قبل ساعات من مواجهة يوفنتوس في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، أعلن المدير الفني للفريق الإنجليزي بيب جوارديولا عن تعرض أحد لاعبي الفريق لإصابة مفاجئة، ما سيؤثر على اختياراته في اللقاء المنتظر الذي سيحسم صدارة المجموعة السابعة.

ويستعد ملعب كامبنج وورلد في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة المباراة الحاسمة، التي تجمع بين الفريقين مساء الخميس 26 يونيو 2025، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، والتي يتساوى فيها الفريقان في رصيد النقاط بـ6 نقاط لكل منهما، لكن يوفنتوس يحتل الصدارة بفارق الأهداف، بينما يأتي السيتي في المركز الثاني.

ورغم ضمان التأهل إلى دور الـ16، فإن هذه المواجهة ستحدد من سيتأهل متصدرًا ومن سيصعد وصيفًا، مما يجعل اللقاء مهمًا من الناحية الفنية والمعنوية لكلا الفريقين.

إصابة إيتشيفيري تبعده عن الملاعب

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة، صرّح بيب جوارديولا قائلًا: "كلاوديو إيتشيفيري يعاني من مشاكل في الكاحل، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، للأسف، أشعر بالحزن الشديد عليه لأنه لاعب مميز وكان يستعد للمشاركة في البطولة."

ويُعد غياب النجم الشاب إيتشيفيري خسارة فنية مؤثرة في صفوف الفريق السماوي، خاصة في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات خلال البطولة.

تغييرات منتظرة في تشكيل مانشستر سيتي

وأكد جوارديولا في حديثه أن مواجهة يوفنتوس ستشهد مشاركة عناصر جديدة في التشكيلة الأساسية، حيث يخطط لتدوير اللاعبين من أجل الحفاظ على الجاهزية البدنية، مشيرًا إلى أن الفريق غير مستعد لخوض المباراة بنفس الإيقاع العالي لمدة 90 دقيقة كاملة.

وقال في هذا السياق: "سنمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد في لقاء يوفنتوس، وسنقوم بتعديلات أيضًا خلال الشوط الثاني. ما زلت أفكر في التشكيلة، وسأحددها غدًا."

وتابع: "في ظل الوضع الحالي، من الصعب الحفاظ على نفس النسق طوال اللقاء. نأمل أن نتمكن من إجراء تبديلات كافية خلال المباراة لتقليل الضغط، لكن لا بأس، نحن مستعدون للتكيف."