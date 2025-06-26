نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان التعاقد معه.. من هو نبيل الكوكي مدرب المصري البورسعيدي الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن إدارة النادي المصري البورسعيدي باتت تجد ضالتها التدريبية في المدرسة التونسية، بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد مع المدرب التونسي نبيل الكوكي، ليكون ثالث مدرب تونسي يقود الفريق خلال السنوات الأربع الأخيرة، بعد كل من معين الشعباني وأنيس بوجلبان.

ويأتي هذا التعاقد في ظل طموحات إدارة النادي لتقديم موسم قوي محليًا وقاريًا، بعد أن أنهى الفريق الموسم المنقضي في المركز الرابع، ليضمن مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم الجديد.

من هو نبيل الكوكي مدرب المصري البورسعيدي الجديد؟

نبيل الكوكي هو لاعب دولي تونسي سابق، برز في مركز خط الوسط الدفاعي، وبدأ مسيرته الاحترافية في عام 1990 مع نادي أولمبيك بجاية، قبل أن ينتقل في عام 1995 إلى نادي الإفريقي التونسي، الذي اختتم معه مسيرته الكروية في عام 2000.

بعد الاعتزال، لم يبتعد الكوكي عن المستطيل الأخضر، بل خصص عقدًا من الزمن للتحضير المهني، حيث حصل على عدة شهادات تدريبية معتمدة أهلته لخوض المجال الفني بثقة.

مسيرة نبيل الكوكي التدريبية قبل تولي المصري البورسعيدي

انطلقت مسيرة نبيل الكوكي التدريبية فعليًا عام 2010، حين عمل مساعدًا للمدرب الفرنسي بيير ليشانتري في نادي الصفاقسي التونسي. ولكن لم تدم تلك المرحلة طويلًا، إذ تولى المسؤولية الفنية للفريق الأول بعد أشهر قليلة فقط، ليبدأ مشواره كمدير فني.

ومن هناك، تنقل الكوكي بين عدة أندية داخل تونس وخارجها، حيث تولى تدريب:

الملعب التونسي

النادي الرياضي الصفاقسي (في أكثر من مناسبة)

النادي البنزرتي

قوافل قفصة

النادي الإفريقي

الاتحاد الليبي

نادي برج بوعريج الجزائري

الهلال السوداني (في ثلاث فترات مختلفة)

كما خاض عدة تجارب عربية في القارة الآسيوية، حيث درّب:

الرمثا الأردني

الفيصلي الأردني

وعاد لاحقًا إلى الكرة الإفريقية من خلال: