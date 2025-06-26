نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التونسي نبيل الكوكي: سعيد بتولي مهام الإدارة الفنية للنسور الخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن سعادته بتوليه مهام الإدارة الفنية للفريق، مؤكدًا أنه يسعى في المقام الأول لتكوين فريق قوي ينجح في المنافسة على الألقاب وبالتالي إسعاد جماهير المصري العظيمة.

وأشار الكوكي أنه وجد احترافية كبيرة من إدارة النادي المصري خلال مرحلة التفاوض وهو الأمر الذي أشعره بالثقة ودفعه لقبول المهمة.

وأكد الكوكي أنه يعرف جماهير المصري جيدًا ويدرك تمامًا مدى مؤازرتها للفريق، مشيرًا أن تواجد الجماهير بالمدرجات يعطي اللاعبين دافعية كبيرة.

وأشاد الكوكي بإقامة فترة الإعداد داخل بورسعيد، مؤكدًا أن التفاف الجماهير حول فريقها يُشعر اللاعبين بمزيد من الحماس والمسئولية داخل وخارج الملعب.