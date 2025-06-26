عاجل.. الأهلي يفتح الباب أمام رحيل نجم جديد في الصيف

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، ترحيبه بخروج اللاعب عمر كمال عبد الواحد من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة فنية تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المراكز التي لم تقدم الإضافة المرجوة في الموسم المنقضي.

الأهلي يفتح الباب أمام رحيل نجم جديد في الصيف

وأكدت مصادر داخل القلعة الحمراء أن ريبيرو أبدى مرونة تامة في مسألة رحيل عمر كمال، سواء بشكل مباشر أو ضمن صفقة تبادلية، بهدف استقدام لاعب آخر قادر على تقديم حلول فنية أكبر، خاصة بعد أن فشل اللاعب في فرض نفسه داخل التشكيل الأساسي للأهلي.

وقد دخل نادي سيراميكا كليوباترا على خط المفاوضات، حيث أبدى رغبته في التعاقد مع عمر كمال خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مستغلًا ابتعاد اللاعب عن حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي طوال الموسم الماضي، حيث لم يحصل سوى على دقائق محدودة في بعض المباريات، وكان أغلب الوقت حبيس دكة البدلاء.

ورغم امتلاك عمر كمال القدرة على اللعب في أكثر من مركز، أبرزها مركز الظهير الأيمن والجناح، إلا أن تلك المرونة لم تشفع له للبقاء في دائرة اهتمام المدرب، خاصة مع تراجع مستواه الفني وابتعاده عن الجاهزية البدنية بسبب تكرار الإصابات، ما جعله خيارًا غير أساسي في التشكيل.

وكانت النية داخل إدارة الأهلي تتجه في البداية إلى الاحتفاظ باللاعب كبديل أول للظهير الأيمن الأساسي محمد هاني، لكن التقييم الفني النهائي للاعب، إلى جانب عدم ظهوره بالشكل المتوقع في الفرص القليلة التي حصل عليها، دفع الإدارة إلى تغيير وجهتها والموافقة على تسويقه خلال الفترة الحالية.