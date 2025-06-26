الرياض - كتبت رنا صلاح - استقر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والراحل عن صفوف الفريق على وجهته المقبلة، بعد إبلاغه رسميًا بالرحيل عقب نهاية المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث رفض مسؤولي القلعة الحمراء تجديد إعارة اللاعب أو شراء عقده بعد نهاية فترة الإعارة.

ودع الجماهير واللاعبين.. نجم الأهلي يكشف عن فريقه الجديد بعد رحيله عن النادي رسميًا

وقرر الأهلي عدم تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله بعدما فشل في تقديم نفسه بصورة جيدة وخطف المشاركة الأساسية، إلى جانب راتبه المرتفع.

واستقر يحيى عطية الله على العودة إلى الدوري المغربي، بحثًا عن استعادة مستواه ودخول قائمة منتخب أسود الأطلس المشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر لها ديسمبر المقبل.

ويعد نادي الوداد الأقرب للحصول على خدمات عطية الله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل الأزمة الفنية التي يعانى منها على مستوى الظهير الأيسر، وتراجع أداء اللاعب أيوب بوشتة.

صفقات جديدة في الطريق إلى الأهلي

في سياق متصل، كشفت مصادر مسؤولة داخل القلعة الحمراء بان مجلس الإدارة قد أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي الفريق الأول لعقد بعض الصفقات الجديدة وتعزيز قوام الفريق، وخاصة في الخط الخلفي وكذلك في مركز المهاجم الصريح مع تزايد الأنباء حول العروض الضخمة التي وصلت إلى وسام أبو علي في الفترة الأخيرة.

أشارت التقارير إلى أن بعض الأسماء المرشحة وبقوة للانتقال إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي هو أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي، وكذلك محمد شريف والذي سبق له وأن لعب للقلعة الحمراء قبل الانتقال إلى نادي الخليج السعودي قبل عامين.