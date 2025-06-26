الرياض - كتبت رنا صلاح - تصاعدت معدلات محركات البحث في جوجل من جميع عشاق الساحرة المستديرة خلال الفترة الحالية، لمعرفة موعد مباراة الوداد المغربي ونظيره فريق العين الإماراتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية للموسم الكروي الحالي، والقنوات الناقلة للقاء المرتقب، ونرصد معكم التفاصيل الهامة للمباراة النارية.

قمة عربية.. موعد مباراة العين الإماراتي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025

وقبل إنطلاق اللقاء، يبحث كل من الفريقين لحسم النقاط الثلاث، لتحسين الصورة أمام الجمهور، وذالك بعد خروج الفريقين رسميًا.

موعد مباراة الوداد والعين فى كأس العالم للأندية

وقد تقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية للموسم الكروي الحالي.

القناة الناقلة الوداد والعين فى كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي و ويوفنتوس عبر منصة DAZN العالمية، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وقنوات إم بي سي مصر وأم بي سي أكشن.