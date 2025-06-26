الرياض - كتبت رنا صلاح - تصاعدت معدلات محركات البحث في جوجل من جميع عشاق الساحرة المستديرة خلال الفترة الحالية، لمعرفة موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية للموسم الكروي الحالي.

مرموش على مقاعد البدلاء.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025

وقبل إنطلاق اللقاء، يبحث كل من الفريقين لحسم النقاط الثلاث، والتأهل إلى الدور القادم من البطولة القارية للموسم الكروي الحالي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: نونيز، دياز، غفارديول، آيت-نوري.

في خط الوسط: رودري، ريندرز؛ سافينيو، فودين.

في خط الهجوم: ريان شرقي، هالاند.

موعد مباراة مانشسترسيتى ويوفنتوس فى كأس العالم للأندية

من المقرر أن، تقام مباراة مانشسرسيتي ويوفنتوس في كأس العالم للأندية، مساء اليوم الخميس، على استاد كامبينج وورلد.

وقد تقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

القناة الناقلة لمباراة مانشسترسيتي ويوفنتوس فى كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي و ويوفنتوس عبر منصة DAZN العالمية، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2025.