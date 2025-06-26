نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملامح ميركاتو الأهلي الصيفي.. صفقات منتظرة وأسماء في طريقها للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلّط الإعلامي أحمد شوبير الضوء على تطورات ملف الانتقالات الصيفية داخل النادي الأهلي، سواء على صعيد الصفقات الجديدة التي يسعى النادي لإبرامها، أو اللاعبين المنتظر رحيلهم عقب انتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يقترب من ضم 3 صفقات ورحيل ثلاثي

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو "أون سبورت إف إم"، صباح اليوم، إن النجم الدولي حمدي فتحي أنهى رسميًا فترة إعارته إلى نادي الوكرة القطري، بعد اتفاق مسبق على انتهاء الإعارة بنهاية مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، ليغادر اللاعب صفوف القلعة الحمراء بشكل نهائي.

وأضاف شوبير أن ملف الراحلين في صفوف الأهلي يشمل أيضًا الظهير المغربي يحيى عطية الله، الذي بات رحيله مسألة وقت، بالإضافة إلى اللاعبين عمر الساعي وكريم نيدفيد، اللذين خرجا من حسابات الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

وفيما يتعلق بالصفقات الجديدة، أوضح شوبير أن هناك اتجاها قويًا داخل النادي للتعاقد مع ظهير أيسر، حيث يوجد اهتمام بضم محمد شكري من سيراميكا كليوباترا، إلى جانب الحديث عن احتمالية عودة محمد شريف، كما يُطرح اسم أسامة فيصل كخيار هجومي في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأهلي قد يتجه إلى التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي في حال تعثرت مفاوضات ضم محمد شكري، وذلك ضمن خطة النادي لتقوية الجبهة اليسرى بعد الاستغناء عن عطية الله.

واختتم شوبير حديثه بالإشارة إلى وجود بعض الأحاديث - التي وصفها بأنها "مجرد كلام" - حول مستقبل بعض النجوم الكبار، من بينهم حسين الشحات الذي يُقال إنه يمتلك عرضًا خليجيًا، إلى جانب إمكانية رحيل محمد مجدي "أفشة"، خاصة مع التألق اللافت للتونسي محمد علي بن رمضان، واقتراب إمام عاشور من العودة للملاعب بعد تعافيه من الإصابة.