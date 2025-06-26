نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مواجهة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي اليوم في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه الأنظار نحو استاد كامبينج وورلد مساء اليوم الخميس، لمتابعة القمة الأوروبية المثيرة بين يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويحتضن ملعب كامبينج وورلد، المباراة القوية بين يوفنتوس ومانشستر سيتي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الفرنسي كليمنت توربين، في القمة الأوروبية النارية التي ستجمع بين يوفنتوس ومانشستر سيتي.

ويحتل اليوفي صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق مانشستر سيتي والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراة السيتي:

▪︎حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

▪︎خط الدفاع: نيكولو سافونا - بيير كالولو - فيديريكو جاتي - لويد كيلي.

▪︎خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - كيفرين تورام - تيون كووبميينيرز.

▪︎خط الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو - كنان يلدير - دوسان فلاهوفيتش.

ونجح اليوفي في الفوز بخماسية نظيفة على نظيره العين الإماراتي، بينما حقق انتصارًا كبيرًا في ثاني مواجهاته على الوداد البيضاوي بأربعة أهداف مقابل هدف.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة يوفنتوس:

▪︎حراسة المرمى: إيدرسون.

▪︎خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - ناثان أكي - جوسكو جفارديول.

▪︎خط الوسط: نيكو جونزاليز - تياني ريندرز - فيل فودين.

▪︎خط الهجوم: سافينيو - عمر مرموش - إيرلينج هالاند.

وفاز مانشستر سيتي على نظيره الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد في أولى جولاته بالبطولة، وفي الجولة الثانية حقق فوزًا عريضًا على العين الإماراتي بسداسية نظيفة.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس اليوم في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا.