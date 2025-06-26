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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية بين يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويستضيف ملعب كامبينج وورلد، المباراة القوية بين يوفنتوس ومانشستر سيتي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الفرنسي كليمنت توربين، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب كامبينج وورلد.

ويحتل اليوفي صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق مانشستر سيتي والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس اليوم في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا.