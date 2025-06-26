نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبدأ التحركات بعد كأس العالم للأندية.. محمد شكري أولى صفقات ريبيرو لتدعيم الجبهة اليسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، أن النادي الأهلي حسم أولى صفقاته عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك تلبية لتوصيات المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي طالب بضرورة تدعيم بعض المراكز التي تعاني من نقص في العناصر المؤثرة بالفريق.

الأهلي يبدأ التحركات بعد كأس العالم للأندية لضم شكري

وأكد رمزي، خلال ظهوره في برنامج "رقم 10" على القناة الأولى المصرية، أن ريبيرو أبدى عدم قناعته بمستوى الظهير الأيسر كريم الدبيس، مشددًا على حاجته لتدعيم هذا المركز تحديدًا، خاصة بعد اتخاذ قرار نهائي بعدم استمرار اللاعب المغربي يحيى عطية الله، الذي سيتم الاستغناء عنه خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار رمزي إلى أن النادي الأهلي أنهى رسميًا اتفاقه مع محمد شكري، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، ليكون أول صفقة يتم الإعلان عنها بعد البطولة، في إطار خطة إعادة بناء الفريق وتجهيزه للمنافسات المقبلة.

وأوضح أن ريبيرو أبدى إعجابه بمستوى أحمد نبيل كوكا، لكنه يرى أن أفضلية مشاركته تكون في مركز الظهير الأيسر وليس في وسط الملعب، عكس ما يُشاع في بعض التقارير التي زعمت أن المدرب يبحث عن ظهير أيمن جديد، وهو ما نفاه رمزي بشكل قاطع.

ويُذكر أن النادي الأهلي كان قد أتم عددًا من التعاقدات البارزة قبل انطلاق كأس العالم للأندية، من بينها صفقة محمد علي بن رمضان، إلى جانب محمود حسن "تريزيجيه"، والنجم أحمد سيد "زيزو"، بالإضافة إلى المدافع أحمد رمضان "بيكهام"، القادم هو الآخر من سيراميكا كليوباترا.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الإدارة الحمراء لتجديد دماء الفريق، وتوفير العناصر المناسبة التي تتوافق مع أسلوب وتوجهات المدير الفني الجديد، لخوض موسم قوي على المستويين المحلي والقاري.