نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد يوفنتوس الإيطالي لخوض مواجهة مثيرة أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويستقبل ملعب كامبينج وورلد، المباراة القوية بين يوفنتوس ومانشستر سيتي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الفرنسي كليمنت توربين، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب كامبينج وورلد.

ويحتل اليوفي صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق مانشستر سيتي والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.