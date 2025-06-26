نجم الأهلي يحسم مستقبله بعد الرحيل رسميًا عقب المونديال

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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير مغربي حديث أن الدولي المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر الذي أنهى مؤخرًا تجربته القصيرة مع النادي الأهلي المصري، قد حسم وجهته المقبلة بعد تلقيه إخطارًا رسميًا من إدارة القلعة الحمراء بعدم استمراره ضمن صفوف الفريق عقب نهاية مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

نجم الأهلي يحسم مستقبله بعد الرحيل رسميًا

وجاء قرار إدارة الأهلي بعد تقييم شامل لأداء اللاعب، حيث رأت الإدارة أن عطية الله لم يقدم المستوى المنتظر منه، ولم ينجح في حجز مكان أساسي بالتشكيل، إلى جانب ارتفاع راتبه السنوي، ما دفعها إلى عدم تفعيل بند الشراء النهائي في عقده.

وبحسب التقرير، فقد قرر عطية الله العودة إلى الدوري المغربي، سعيًا منه لاستعادة مستواه الفني والبدني، وإحياء آماله في الانضمام لقائمة المنتخب المغربي "أسود الأطلس" المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن أشارت تقارير سابقة إلى إمكانية استمراره في خوض تجربة احترافية جديدة خارج البلاد.

ويبدو أن نادي الوداد الرياضي المغربي هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل حاجة الفريق الملحة لتعزيز مركز الظهير الأيسر، بعد تراجع مستوى أيوب بوشتة، وغياب البدائل القادرة على تقديم الإضافة في هذا المركز الحيوي.