نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 26-6- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتابع عشاق ومتابعي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم اللعبة الشعبية الأولى في قارات كوكب الأرض، وذلك من أجل مشاهدة فريقهم المفضل، أو مساندة منتخب بلادهم.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لأهم مواجهات اليوم.

إنتر ميلان ضد ريفر بلايت

كأس العالم للأندية

الساعة: الرابعة فجر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة: منصة «Dazn»

أوراوا الياباني ضد مونتيري المكسيكي

كأس العالم للأندية

الساعة: الرابعة فجر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة: منصة «Dazn»

يوفينتوس الإيطالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

كأس العالم للأندية

الساعة: العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة: منصة «Dazn»

الوداد البيضاوي المغربي ضد العين الإماراتي

كأس العالم للأندية

الساعة: العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة: منصة «Dazn»