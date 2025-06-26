نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من الأهلي.. صن داونز يحصد مكافأة مالية ضخمة في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكّن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من تحقيق أعلى مكافأة مالية بين جميع الأندية الأفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، رغم خروجه من دور المجموعات.

خروج جماعي للأندية الأفريقية من كأس العالم للأندية

شهدت النسخة الحالية من البطولة خروجًا مبكرًا لجميع الفرق الأفريقية الأربعة، وهي:

الأهلي المصري

الترجي التونسي

الوداد المغربي

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

وبذلك فشلت القارة السمراء في تسجيل أي حضور في الأدوار الإقصائية للبطولة العالمية.

صن داونز يحصد مكافأة مالية ضخمة في كأس العالم للأندية 2025

اختتم فريق صن داونز مشواره في دور المجموعات بتعادل سلبي أمام نادي فلومينينسي البرازيلي في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن المجموعة السادسة، وبهذا التعادل، احتل صن داونز المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف بروسيا دورتموند (المتصدر) وفلومينينسي (الوصيف)، فيما جاء أولسان الكوري الجنوبي في المركز الأخير دون نقاط.

رغم مغادرته المبكرة، نجح نادي صن داونز في تحقيق مكافآت مالية بلغت 12.55 مليون دولار أمريكي، تم تفصيلها على النحو التالي:

مكافأة المشاركة الخاصة بفرق قارة إفريقيا: 9.55 مليون دولار

مكافأة الفوز في مباراة: 2 مليون دولار

مكافأة التعادل في مباراة: 1 مليون دولار

مكافآت الأندية الأفريقية في كأس العالم للأندية 2025

فيما يلي قائمة بالمكافآت التي حصلت عليها الفرق الأفريقية المشاركة في البطولة حتى الآن: