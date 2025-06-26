نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتبقى تحديد مواجهتين.. مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغت منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو، مراحلها الأخيرة، مع اقتراب اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من البطولة المرتقبة.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025

حتى هذه اللحظة، تمكن 14 فريقًا من ضمان تأهلهم إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، ولم يتبقَ سوى فريقين اثنين سيتم تحديد هويتهما بشكل رسمي فجر يوم الجمعة، عقب استكمال مباريات المجموعتين السابعة والثامنة.

قائمة الفرق التي ضمنت التأهل حتى الآن تشمل كلًا من:

إنتر ميامي (الولايات المتحدة)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

فلامنجو (البرازيل)

بروسيا دورتموند (ألمانيا)

مونتيري (المكسيك)

إنتر ميلان (إيطاليا)

فلومينينسي (البرازيل)

بالميراس (البرازيل)

بوتافوجو (البرازيل)

بنفيكا (البرتغال)

تشيلسي (إنجلترا)

وبذلك، تم تحديد 6 مواجهات من أصل 8 في الدور ثمن النهائي، بانتظار التعرف على هوية آخر فريقين متأهلين لتحديد المباراتين المتبقيتين.

المواجهات المتبقية في دور الـ16

المواجهة الأولى: ستجمع بين متصدر المجموعة السابعة ووصيف المجموعة الثامنة.

المواجهة الثانية: ستجمع بين متصدر المجموعة الثامنة ووصيف المجموعة السابعة.

المجموعة السابعة تضم كلًا من:

يوفنتوس (إيطاليا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

الوداد المغربي

العين الإماراتي

وقد ضمِن كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي التأهل إلى الدور المقبل، إلا أن صدارة المجموعة لم تُحسم بعد، حيث سيتم تحديد المتصدر عقب مواجهتهما المرتقبة التي تُقام مساء اليوم الخميس.

المجموعة الثامنة تضم كلًا من:

ريال مدريد (إسبانيا)

ريد بول سالزبورغ (النمسا)

الهلال السعودي

باتشوكا (المكسيك)

حتى الآن، لم يتمكن أي فريق من ضمان التأهل رسميًا إلى دور الـ16، في حين تأكد خروج فريق باتشوكا المكسيكي من البطولة بعد خسارته فرص التأهل.

جدول مباريات دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025 (المؤكدة حتى الآن):

بالميراس × بوتافوجو

