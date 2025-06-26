نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونتيري يقسو على أوراوا برباعية ويصعد إلى دور الـ 16 في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تغلب مونتيري الميكسيكي على نظيره فريق على أوراوا الياباني، برباعية نظيفة، ليتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية، في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الخميس، على ملعب روز بول، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة مواجهة مونتيري وأوراوا في مونديال للأندية

تمكن الفريق الميكسيكي من تسجيل هدف التقدم عن الكولومبي نيلسون ديوسا في الدقيقة 30، من صناعة فيدل أمبريز.

ثم أضاف مونتيري ثاني أهدافه في اللقاء عن طريق جيرمان بيرترام في الدقيقة 34، بعد تمريرة مميزة من زميله خوسيه ألفارادو.

وفي الدقيقة 39، عزز فريق مونتيري تقدمه في المباراة وسجل الهدف الثالث عن طريق مهاجمه خيسوس كورونا، من صناعة زميله توريس.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+7، عاد جيرمان بيرترام ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والرابع لفريقه مونتيري.

وبتلك النتيجة، يتأهل مونتيري إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للأندية بعدما احتل وصافة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر إنتر ميلان الإيطالي والذي يمتلك في رصيده 7 نقاط، بينما ودع فريق أوراوا البطولة بعد تذيله الترتيب برصيد صفر من النقاط.