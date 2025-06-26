إنتر ميلان يهزم ريفربليت ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى دور الستة عشر من مسابقة كأس العالم للأندية عقب فوزه على نظيره ريفربليت الأرجنتيني بهدفين دون رد.

نتيجة مواجهة إنتر ميلان وريفربليت في مونديال الأندية

وأقيمت المواجهة المثيرة بين إنتر ميلان وريفربليت على أرضية ملعب لومن فيلد، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مسابقة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تمكن إنتر ميلان من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 72 من عُمر اللقاء عن طريق المهاجم الإيطالي الشاب فرانشيسكو إسبوزيتو، بعد صناعة متقنة من سوتشيتش.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+3، سجل الأفاعي ثاني أهدافه في المباراة عن طريق المدافع الإيطالي المميز أليساندرو باستوني.

أشهر حكم اللقاء الأوزباكستاني إلجيز تانتاشيف البطاقة الحمراء في وجه المدافع الأرجنتيني لوكاس مارتيننيز لاعب ريفربليت في الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة، يصعد إنتر ميلان إلى ثمن نهائي كأس العالم الأندية، بعد تصدره ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما ودع ريفربليت البطولة، بعدما احتل المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط.