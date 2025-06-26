نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس الاستغناء عن ثنائي الفريق في صفقات تبادلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات الثنائي عمر الساعي وكريم نيدفيد، لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي، على بعد خطوات من مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعي إدارة القلعة الحمراء لإبرام صفقات تبادلية لتدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخرج اللاعبان من حسابات الأجهزة الفنية الأخيرة، ما دفع إدارة الكرة للتفكير في إدخالهما ضمن صفقات تبادلية، بهدف تقليل القيمة المالية المطلوبة من بعض الأندية للموافقة على بيع لاعبيها للنادي الأهلي.

في السياق ذاته، يعتزم مسئولو الأهلي عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمناقشة تقييمه الأولي للفريق بعد المشاركة في كأس العالم للأندية، والتي شهدت خروج الفريق من الدور الأول عقب التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي، والهزيمة أمام بالميراس البرازيلي، ثم التعادل المثير مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4.

ويهدف الاجتماع للوقوف على رؤية المدرب الجديد بشأن احتياجات الفريق الفنية، وتحديد قائمة الراحلين، تمهيدًا لحسم الصفقات الجديدة المرتقبة.