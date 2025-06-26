نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد موعد غلق فترة القيد الأولية ويكشف أبرز ملامح اللائحة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 28 يونيو الجاري موعدًا نهائيًا لانتهاء فترة القيد الأولى لجميع الفرق والمراحل السنية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2025 – 2026، مؤكدًا أن أي لاعب لا يُسجل في القائمة الأولى يحق له الانتقال لنادٍ آخر.

وأعلن اتحاد الكرة اللائحة الجديدة لقيد اللاعبين والمدربين، والتي تضمنت عددًا من الضوابط الصارمة لضمان التنظيم والانضباط في سوق الانتقالات المحلي، وجاء أبرز ما فيها كالتالي:

السماح لكل فريق بقيد 35 لاعبًا في قائمته الرئيسية.

قيد 25 لاعبًا كحد أقصى في دوري مواليد 2005.

عدم السماح بمشاركة أي لاعب من مواليد 1 يناير 2013 فما بعد.

إلزام الأندية بسداد مبلغ 2 مليون جنيه كدفعة مستحقات للحكام، تُقسَّم على مرحلتين: مليون عند تسجيل القائمة الأولى، ومليون عند الثانية.

منع أي نادٍ من استعارة أو إعارة أكثر من 6 لاعبين في الموسم.

حظر إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نادٍ واحد.

تقييد فترة إعارة اللاعب بسنة واحدة فقط.

السماح بقيد 5 لاعبين أجانب في الدوري الممتاز، وعدم احتساب اللاعب الفلسطيني ضمن هذا العدد.

قيد 3 أجانب فقط للمراحل السنية.

منع مشاركة حراس مرمى غير مصريين في جميع المسابقات.

تقييد حركة المديرين الفنيين: لا يجوز للمدرب الذي يفسخ عقده من طرفه تدريب نادٍ آخر في نفس الموسم، ويسمح بذلك فقط في حال فسخ التعاقد من قِبل النادي، وبحد أقصى نادين فقط في نفس القسم.

إلزام الأندية بتقديم مستند رسمي يثبت الجهة التي فسخت العقد قبل توثيق عقد مدير فني جديد.



وتأتي هذه القرارات في إطار حرص اتحاد الكرة على تنظيم عملية الانتقالات وضبط حركة اللاعبين والمدربين قبل انطلاق الموسم الجديد.