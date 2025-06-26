نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوداد المغربي ضد العين الإماراتي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة الوداد المغربي والعين الإماراتي وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

يواجه العين الإماراتي نظيره الوداد المغربي في المباراة الثالثة والأخيرة في المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

يلعب الفريقان على التعادل عقب خسارتهما في الجولتين الماضيتين أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس.

تم إقصاء كلا الفريقين من بطولة كأس العالم للأندية وسيتم الرهان على الفائز وجائزة مالية يبلغ قدرها 2 مليون دولار

أما في حالة التعادل، يحصل كل فريق على مليون دولار.

موعد مباراة العين والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

من المقرر أن تقام مباراة العين والوداد المغربي يوم الخميس 26 يونيو 2025 على ملعب أودي في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك شبكة DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025 ومن المقرر أن تقوم بنقل جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما تنقل معظم مباريات كأس العالم للأندية عبر شبكة قنوات إم بي سي مصر المفتوحة وبشكل مجاني.