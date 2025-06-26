كيسيه يحسم مصيره مع الأهلي السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإيفواري فرانك كيسيه، نجم خط وسط الأهلي السعودي، بقاءه مع الفريق خلال الموسم القادم، نافيًا كافة الشائعات التي ربطته بالرحيل في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال كيسيه في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية:

"أنا مستمر مع الأهلي، وهدفي هو التتويج بلقب الدوري وكأس الملك، وتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق في الموسم المقبل".

وأعرب كيسيه عن فخره بما تحقق في الموسم الماضي، خاصة بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك توليفة قوية من النجوم، في مقدمتهم رياض محرز، ومرهي ديميرال، وروجر إيبانيز، وإدوارد ميندي.

وأضاف النجم الإيفواري:

"لم نأتِ إلى السعودية من أجل المال فقط، بل لتحقيق المجد وترك بصمتنا، ونجحنا في إثبات ذلك بالبطولة الآسيوية، ونسعى لتكرار الإنجاز".

واختتم كيسيه تصريحاته مؤكدًا أن عقده مع الأهلي مستمر لعام آخر، وأنه سيواصل تقديم كل ما لديه داخل الملعب من أجل الفريق وجماهيره.