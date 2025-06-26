نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل يايسله يكشف كواليس فشل مفاوضات التمديد مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح كيس فوس، وكيل أعمال المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، أن المفاوضات مع إدارة النادي الأهلي السعودي بشأن تجديد عقد المدرب لم تُكلل بالنجاح، مؤكدًا أن العقد الحالي ينتهي في 30 يونيو من العام المقبل.

وأكد فوس أن المفاوضات لم تكن سهلة، قائلًا: "لكل طرف وجهة نظره، وكانت رغبتنا صادقة في التمديد وبناء مشروع طويل الأمد، لكن لم نتلقَ عرضًا مناسبًا غير مشروط من إدارة النادي، وما يُشاع حول مطالب مالية كبيرة من جانبنا غير صحيح تمامًا".

وأضاف: "نشعر بخيبة أمل لعدم التوصل إلى اتفاق، لكن يايسله سيواصل عمله بكل احترافية، كما عهدناه دائمًا، ويُكن احترامًا كبيرًا للنادي وجماهيره".

واختتم فوس حديثه بالتأكيد على التزام موكله الكامل مع الفريق، قائلًا: "ماتياس فخور بوجوده ضمن مشروع تطوير الكرة السعودية، وسيبذل قصارى جهده في الموسم المقبل رغم عدم التجديد".

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن يايسله سيبقى على رأس القيادة الفنية للأهلي حتى نهاية عقده في صيف 2026 دون أي تعديل حتى الآن.