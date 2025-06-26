نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوجبا يطرق أبواب العودة من بوابة موناكو.. ومبابي يعلق بحماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب النجم الفرنسي بول بوجبا من بدء فصل جديد في مسيرته الكروية، بارتداء قميص موناكو، فريقه السابق، في صفقة ينتظر الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة، ضمن استعدادات النادي للموسم الجديد 2025 – 2026.

اللاعب، الذي عانى مؤخرًا من فترة إيقاف بسبب قضية المنشطات، حصل على الضوء الأخضر للعودة للملاعب منذ مارس الماضي، ليبدأ رحلة البحث عن تحدٍ جديد يعيده إلى الواجهة، وكان موناكو الأقرب لحسم الصفقة بعقد يمتد لموسمين.

من جانبه، عبّر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، عن دعمه لعودة بوجبا، حيث نشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه في إنستجرام تعليقًا قال فيه: "عودة بوجبا.. هيا موناكو!"، في إشارة إلى حماسه لرؤية زميله السابق يعود عبر الفريق الذي شهد انطلاقة مبابي نفسه نحو النجومية.

يُذكر أن موناكو يسعى لتعزيز صفوفه هذا الصيف، بعد موسمين متذبذبين محليًا، ويأمل أن تشكل خبرة بوجبا الإضافة المطلوبة في خط الوسط لتحقيق طموحات الفريق.