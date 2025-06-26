نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يقترب من ضم جنش استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي الاتحاد السكندري من التعاقد مع محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى مودرن سبورت السابق، في صفقة انتقال حر، وذلك ضمن خطة تدعيم الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي 2025-2026.

ورحل جنش عن صفوف مودرن سبورت بنهاية عقده بعد خمسة مواسم قضاها مع الفريق، حيث فضل خوض تجربة جديدة، ويعد انتقاله المحتمل إلى الاتحاد خطوة مهمة لتعزيز مركز حراسة المرمى بخبرات كبيرة.

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، التشكيل الرسمي للجهاز الفني للفريق الأول، بالتنسيق مع المدير الفني أحمد سامي، وبحضور أعضاء المجلس إسماعيل محمد، ومحمد البحيري، ومحمد عمر رئيس لجنة الكرة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:

المدير الفني: أحمد سامي

المدرب العام: أحمد سعيد "أوكا"

المدرب المساعد: صلاح أمين

مدرب حراس المرمى: حسن نصر

محلل الأداء: حمد أيمن هلال



ومن المنتظر أن يتم لاحقًا استكمال التشكيل باختيار الجهاز الطبي والإداري، بالإضافة إلى المعد البدني، بناءً على ترشيحات من المدير الفني.

كما حدد النادي يوم الأربعاء موعدًا لانطلاق فترة الإعداد الرسمية للموسم الجديد، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي، في إطار التحضيرات المبكرة للموسم المرتقب.