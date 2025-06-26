نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يبتعد عن الزمالك.. وكايزر تشيفز الأقرب لضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ابتعد الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي السابق، عن دائرة اهتمامات نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تم عرضه على القلعة البيضاء من قبل بعض الوكلاء لبحث إمكانية عودته مجددًا إلى الدوري المصري.

ورغم طرح اسم تاو، إلا أن الزمالك لم يضعه ضمن حساباته الفنية، في ظل وجود أولويات أخرى، إلى جانب تلقي اللاعب عدة عروض خلال الساعات الأخيرة، أبرزها من أندية كايزر تشيفز، وصن داونز، وأورلاندو بايرتس، لكن حسب تقارير صحفية جنوب أفريقية، فإن كايزر تشيفز هو الأقرب لحسم الصفقة.

وذكرت صحيفة "iol" الجنوب أفريقية أن إدارة كايزر تشيفز تسعى لإعادة الفريق إلى الواجهة المحلية بعد موسمين من التراجع، رغم تتويجه مؤخرًا بلقب كأس نيدبانك على حساب أورلاندو بايرتس.

وأوضحت الصحيفة أن التعاقد مع بيرسي تاو سيكون إضافة قوية للفريق، ليس فقط على المستوى الفني نظرًا لقدراته التهديفية وصناعته للفرص، ولكن أيضًا بسبب شخصيته القيادية التي يمكن أن تُسهم في توجيه اللاعبين الشباب داخل الملعب، خاصة بعد رحيل عدد من اللاعبين في الميركاتو الحالي.