نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم إنتر ميلان يلفت الأنظار.. وأتلتيكو مدريد وآرسنال في سباق ساخن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح كارلوس أجوستو، الظهير الأيسر البرازيلي لنادي إنتر ميلان، محور اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد الأداء القوي الذي قدمه خلال الموسم الماضي بقميص "النيراتزوري".

وذكرت تقارير من موقع "فوتبول إيطاليا" أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يتابع اللاعب

عن قرب، بعدما بات من الصعب التعاقد مع ثيو هيرنانديز لاعب ميلان، الذي يقترب من الانتقال إلى الهلال السعودي، ما دفع الروخيبلانكوس لتوجيه أنظارهم نحو أجوستو.

في المقابل، أبدى آرسنال الإنجليزي هو الآخر رغبة في ضم أجوستو لتعزيز الجبهة اليسرى، خصوصًا بعد ملاحظة الجهاز الفني أن ريكاردو كالافيوري يؤدي بشكل أفضل في قلب الدفاع.

وتُقدّر القيمة السوقية لأجوستو حاليًا بنحو 26 مليون يورو، بينما يمتد عقده مع إنتر ميلان حتى صيف 2028.

ويبقى السؤال: هل ينجح أحد الناديين في إقناع الإنتر بالتخلي عن أحد أبرز نجومه في الفترة المقبلة؟