ثنائي الوسط يمنح الأهلي الطمأنينة قبل انطلاق الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - تنفس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو الصعداء، بعد المستويات المتميزة التي قدمها الثنائي محمد علي بن رمضان وأليو ديانج خلال مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، رغم خروج الفريق من مرحلة المجموعات.

التونسي محمد علي بن رمضان، القادم من الدوري المجري، نجح سريعًا في كسب ثقة الجماهير والجهاز الفني، بعدما قدم أداءً رائعًا في المباريات الثلاث، وظهر بثبات انفعالي وقدرة كبيرة على التحكم بإيقاع اللعب، ليُثبت أنه إضافة ذهبية لخط الوسط الأحمر.

في المقابل، عاد المالي أليو ديانج ليخطف الأنظار مجددًا خلال مواجهة بورتو البرتغالي، حيث دخل بديلًا لحمدي فتحي المصاب، وكان صمام أمان حقيقي أمام دفاعات الأهلي، ليرسل رسالة واضحة بأنه لا يزال من الركائز الأساسية التي يُعتمد عليها.

وبهذا الظهور اللافت، بات الثنائي بن رمضان وديانج يشكلان دعامة قوية في خط وسط الفريق، ويمنحان المدرب الإسباني قوة إضافية لبناء منظومة متوازنة هجوميًا ودفاعيًا في الموسم الكروي المقبل.