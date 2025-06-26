نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسين مرعي محور صراع بين الأهلي والزمالك.. واللاعب يترقب قرار فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل ياسين مرعي، مدافع فريق فاركو، جذب الأنظار خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد دخول الأهلي والزمالك في سباق التعاقد معه، دون حسم مصيره حتى الآن.

وأفاد مصدر مقرّب من اللاعب أن المفاوضات لا تزال جارية، في ظل اهتمام جاد من الناديين، لكن إدارة فاركو لم تحسم موقفها بشأن بيع اللاعب لأي طرف حتى اللحظة.

وأشار المصدر إلى أن جون إدوارد، المدير الرياضي الحالي للزمالك، يلعب دورًا في محاولة ضم اللاعب إلى صفوف القلعة البيضاء، مستغلًا العلاقة القوية التي تربطه بياسين مرعي منذ فترة تواجده في فاركو.

وشدد المصدر على أن المدافع الشاب لا يفضل أحد الناديين على الآخر، إذ يضع كامل تركيزه على الاستعداد للخطوة المقبلة في مسيرته، مؤكدًا أنه سيوافق على العرض الذي يضمن له فرصة المشاركة والتألق، سعيًا لتحقيق هدفه بالانضمام إلى منتخب مصر في الفترة القادمة.