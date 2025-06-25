نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الجهاز المعاون لأحمد سامي في الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر أحمد سامي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إلى مقر النادي بفرع سموحة اليوم، ووقّع سامي العقود مع محمد سلامة، القائم بأعمال رئيس النادي، وذلك بحضور إسماعيل محمد ومحمد البحيري، عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عمر، رئيس لجنة الكرة.

الجهاز المعاون لأحمد سامي في الاتحاد السكندري

وحرص أحمد سامي على تفقد ملعب النادي بفرع سموحة.

واعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة، تشكيل الجهاز المعاون لأحمد سامي، وجاء كالتالي:

أحمد سعيد أوكا، صلاح أمين (مدربان).

حسن نصر (مدرب حراس المرمى).

محمد أيمن هلال (محلل أداء).

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الإداري والطبي خلال الساعات القادمة، وقد ترددت أنباء عن عودة سمير محجوب، المدير الإداري، إلى منصبه.